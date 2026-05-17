कांग्रेस दफ्तर में चोरों की रोमांटिक डकैती! जाते-जाते फर्श पर लिख गए ‘लव यू’, 72 नल किए पार
एक-एक कर सभी बाथरूमों के नलों को उखाड़ा और मौके से चलते बने। दफ्तर के कर्मचारी पहुंचे, तो नजारा देखकर हैरान रह गए। आनन-फानन में जब गिनती की गई, तो पता चला कि चोर कुल 72 महंगे नल उड़ा ले गए हैं।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित कांग्रेस जिला दफ्तर राजीव भवन में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने कांग्रेस दफ्तर के बाथरूमों को निशाना बनाया और वहां से एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 72 चमचमाते नल (टोंटी) पार कर दिए। इस चोरी की चर्चा सिर्फ सामान गायब होने की वजह से नहीं, बल्कि चोरों की अजीबोगरीब हरकत की वजह से पूरे सूबे में हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोरी करने के बाद चिढ़ाने के लिए फर्श पर 'लव यू' लिखकर फरार हो गए।
यह घटना रात के अंधेरे में अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि चोर बेहद तसल्ली से राजीव भवन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने एक-एक कर सभी बाथरूमों के नलों को उखाड़ा और मौके से चलते बने। दफ्तर के कर्मचारी पहुंचे, तो नजारा देखकर हैरान रह गए। आनन-फानन में जब गिनती की गई, तो पता चला कि चोर कुल 72 महंगे नल उड़ा ले गए हैं।
बालकृष्ण पाठक ने तुरंत मौके का मुआयना किया
वहीं इस अनोखी चोरी ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भी तड़का लगा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने तुरंत मौके का मुआयना किया। पार्टी के सीनियर नेता का दावा है कि राजीव भवन में चोरी की ये पहले वारदात नहीं है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं।
'नशाखोर और असामाजिक तत्व का हाथ'
बालकृष्ण पाठक को संदेह है कि चोरी के पीछे नशाखोर और असामाजिक तत्व हो सकते हैं और उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा ‘राजीव भवन में चोरी की यह तीसरी घटना है। अब तक 73 स्टील के नल चोरी हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी नशाखोर का काम है। पुलिस की कार्यशैली को देखकर लगता है कि कानून व्यवस्था बेकाबू हो गई है। यह बेहद चिंताजनक है।’
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
चोरी के बाद कांग्रेस दफ्तर के शौचालयों में टूटे हुए बेसिन, फ्लश टैंक और नल के पाइप बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। चोर दफ्तर में मौजूद अन्य कीमत सामान पर हाथ साफ करने के बजाय नल को उखाड़ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। दफ्तर के भीतर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल कर पुलिस चोरों तक पहुंचेगी।
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