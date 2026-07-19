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ट्रेन में चोरी पड़ी भारी; गेट पर लटके चोर को मारी लात, पीड़ित पर केस- VIDEO

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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रायपुर से आजाद हिंद एक्सप्रेस में चोरी की कोशिश के बाद भाग रहे चोर को यात्री ने चलती ट्रेन से लात मारी। बाद में चोर नीचे गिर गया। पुलिस ने पीड़ित यात्री के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

ट्रेन में चोरी पड़ी भारी; गेट पर लटके चोर को मारी लात, पीड़ित पर केस- VIDEO

रायपुर से चली आजाद हिंद एक्सप्रेस में एक यात्री का पर्स चुराने की कोशिश चोर पर ही भारी पड़ गई। बताया जाता है कि मंधार और उरकुरा के बीच एक यात्री का पर्स चोरी हुआ। हालांकि चोर को पकड़ लिया गया लेकिन उसने चोरी का मोबाइल टॉयलेट में फेंक दिया और भागने की कोशिश में ट्रेन के पायदान से लटक गया। इस दौरान पीड़ित यात्री चोर को लात मारता दिख रहा है। इस दौरान चोर नीचे गिर जाता है। कानून हाथ में लेने के आरोप में पीड़ित यात्री पर केस दर्ज किया गया है।

वायरल हो रहा वीडियो

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 14 जुलाई को दोपहर करीब 3.40 बजे रायपुर जिले के मंधार और उरकुरा रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी युवक चलती आजाद हिंद एक्सप्रेस की सीढ़ी से लटका हुआ है और एक यात्री उसे लात मार रहा है। लात मारने वाला आरोपी पीड़ित यात्री बताया जाता है जिसका पर्स और मोबाइल चोरी हुआ था।

आरोपी ने चुरा लिया था पर्स

रायपुर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार, युवक को कथित तौर पर एक यात्री का पर्स चुराने के बाद पकड़ लिया गया था। जीआरपी स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) बीके राठौर ने बताया कि शिकायतकर्ता राउरकेला के केआर सुरेश कुमार (54) हैं। सुरेश कुमार कोच बी-4 में बर्थ नंबर 5 पर यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उनका उनका पर्स चोरी हो गया। बर्थ नंबर 7 पर बैठे एक सह-यात्री ने सुरेश कुमार को बताया कि एक शख्स ने उनका पर्स चोरी कर लिया है।

टॉयलेट में फेंका फोन

साथी यात्री की सूचना पर जब सुरेश कुमार ने संदिग्ध का पीछा किया तभी कोच अटेंडेंट ने आरोपी को पकड़ लिया। हंगामे के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर एक मोबाइल फोन निकाला और उसे ट्रेन के टॉयलेट में फेंक दिया। बाद में संदिग्ध भाग कर ट्रेन के पायदान से जा लटका। वायरल वीडियो में आरोपी को चलती ट्रेन के पायदान से लटके हुए देखा जा सकता है। यही नहीं वीडियो में एक शख्स को युवक को लात मारते हुए देखा जा सकता है।

रास्ते में ही गिरा चोर

दावा किया जा रहा है कि लात मारने वाला शख्स कोई और नहीं कथित तौर पर पीड़ित सुरेश कुमार हैं। बाद में चोर की पकड़ पायदान से ढीली पड़ती है और वह गिर जाता है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि सुरेश कुमार ने संदिग्ध को लात मारने से इनकार किया है। पुलिस ने चोरी पर्स बरामद कर लिया है। सुरेश कुमार ने GRP को बताया कि पर्स में रखा एक और मोबाइल फोन और 3,000 रुपये नकद गायब थे।

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पीड़ित सुरेश कुमार पर ही केस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि टॉयलेट में फेंका गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।आरोपी चोर का पता नहीं चल पाया है। GRP की टीमों ने आस-पास के अस्पतालों में आरोपी को तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने युवक को घायल हालत में देखा था। वायरल वीडियो में दिख रही कथित मारपीट को लेकर सुरेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। उनको बिलासपुर की अदालत में पेश किया गया जहां बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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