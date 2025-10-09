छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में होगी बारिश, ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी; बादल गरजने व बिजली गिरने की भी आशंका

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नारायणपुर जिले में सबसे ज्यादा 48.2 मिमी बारिश हुई है। वहीं सुकमा में 39.4 मिमी, बस्तर में 30.7 मिमी, कोंडागांव में 28.1 मिमी, कांकेर में 15.7 मिमी, धमतरी में 17.9 मिमी पानी गिरा।

छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के पहले सप्ताह झमाझम भारी बारिश के बाद अब तेज बारिश में कमी आई है, लेकिन मॉनसूनी गतिविधियों का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 22 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यहां बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के मुख्य इलाके दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। राजधानी रायपुर में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नारायणपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ मेघ गर्जन होने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। साथ ही यहां 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

नारायणपुर में सबसे ज्यादा बारिश मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नारायणपुर जिले में सबसे ज्यादा 48.2 मिमी बारिश हुई है। वहीं सुकमा में 39.4 मिमी, बस्तर में 30.7 मिमी, कोंडागांव में 28.1 मिमी, कांकेर में 15.7 मिमी, धमतरी में 17.9 मिमी, महासमुंद में 36 मिमी, बिलासपुर में 30 मिमी, रायपुर में 32.2 मिमी, कबीरधाम में 43.1 मिमी, कोरबा में 27 मिमी, रायगढ़ में 22 मिमी, सरगुजा में 16.5 मिमी और जशपुर में 35.9 मिमी बारिश हुई है। इसके अलावा कुछ और जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

यह है सिनोप्टिक सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ से खाड़ी तक तेलंगाना, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु होते हुए औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा 20°N/69°E, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30°N/81°E से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो छत्तीसगढ़ से 15 अक्टूबर के बाद मॉनसून की विदाई शुरू होने की संभावना है।