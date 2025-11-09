ढाई महीने से गायब था युवक, नदी से निकली कार में मिला कंकाल; हत्या या आत्महत्या?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के खुटेरी गांव के पास नदी से एक कार बरामद होने के बाद पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली है। शनिवार शाम नदी में मानव कंकाल के सिर का भाग तैरते हुए दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के खुटेरी गांव के पास नदी से एक कार बरामद होने के बाद पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली है। शनिवार शाम नदी में मानव कंकाल के सिर का भाग तैरते हुए दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से नदी की तलाशी करवाई। तलाशी के दौरान नदी से नीले रंग की बालोनो कार निकाली गई। कार के अंदर से एक मानव शव (कंकाल) बरामद हुआ।

शव की पहचान लीलाधर कुंभकार (37 वर्ष), निवासी भर्रेगांव, चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर के रूप में की गई है। लीलाधर करीब ढाई माह पूर्व लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 अगस्त 2025 को जिला दुर्ग के चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में दर्ज की गई थी।

मृतक के भाई शत्रुहन कुंभकार ने कार, उसमें मिली वस्तुओं और कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मामला सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य किसी घटना से जुड़ा है। पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।