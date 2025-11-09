Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़The skeleton of a young man was found in a car pulled out of the river.
ढाई महीने से गायब था युवक, नदी से निकली कार में मिला कंकाल; हत्या या आत्महत्या?

ढाई महीने से गायब था युवक, नदी से निकली कार में मिला कंकाल; हत्या या आत्महत्या?

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के खुटेरी गांव के पास नदी से एक कार बरामद होने के बाद पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली है। शनिवार शाम नदी में मानव कंकाल के सिर का भाग तैरते हुए दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

Sun, 9 Nov 2025 08:42 PMRatan Gupta वार्ता, राजनांदगांव
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के खुटेरी गांव के पास नदी से एक कार बरामद होने के बाद पुलिस ने एक बड़ी गुत्थी सुलझा ली है। शनिवार शाम नदी में मानव कंकाल के सिर का भाग तैरते हुए दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोमनी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से नदी की तलाशी करवाई। तलाशी के दौरान नदी से नीले रंग की बालोनो कार निकाली गई। कार के अंदर से एक मानव शव (कंकाल) बरामद हुआ।

शव की पहचान लीलाधर कुंभकार (37 वर्ष), निवासी भर्रेगांव, चौकी सुरगी, थाना बसंतपुर के रूप में की गई है। लीलाधर करीब ढाई माह पूर्व लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 अगस्त 2025 को जिला दुर्ग के चौकी जेवरा सिरसा, थाना पुलगांव में दर्ज की गई थी।

मृतक के भाई शत्रुहन कुंभकार ने कार, उसमें मिली वस्तुओं और कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मामला सड़क दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य किसी घटना से जुड़ा है। पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

थाना सोमनी प्रभारी ने आज बताया कि कार नदी में कैसे पहुंची और व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम और विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।