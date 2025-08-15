पुलिस ग्राउंड में समारोह चल रहा था, तभी दो पक्षों में हो गई मारपीट; छत्तीसगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सुबह करीब 11 बजे शहर के सिविल लाइन थाने के पुलिस ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था। तभी थाने के सामने दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सुबह करीब 11 बजे शहर के सिविल लाइन थाने के पुलिस ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह चल रहा था। तभी थाने के सामने पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना के बाद एक पक्ष के लोग शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पुलिस केवल एक पक्ष की रिपोर्ट लिख रही है और दूसरे पक्ष की शिकायत को अनसुना कर रही है। इस कथित पक्षपात से नाराज होकर प्रथम पक्ष के लोगों ने घायल युवक को सड़क पर रख दिया और वहीं बैठकर हंगामा शुरू कर दिया।

इस प्रदर्शन के कारण सिविल लाइन थाना के सामने यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। कई वाहन सड़क पर फंस गए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राहगीरों और आसपास के दुकानदारों ने बताया कि घटना के चलते करीब आधे घंटे तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही।