The doors of Raipur Kankali Mata Temple open only on Dussehra साल में सिर्फ दशहरे पर खुलता है रायपुर के कंकाली माता मंदिर का पट, क्या है रहस्य, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़The doors of Raipur Kankali Mata Temple open only on Dussehra

साल में सिर्फ दशहरे पर खुलता है रायपुर के कंकाली माता मंदिर का पट, क्या है रहस्य

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सुबह दशहरे के दिन कुछ अलग होती है। विजयादशमी की बेला आते ही कंकाली माता मंदिर की ओर श्रद्धालुओं का रेला बढ़ने लगता है। आम दिनों में यह जगह बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन साल में एक बार केवल दशहरे के दिन यहां आस्था का मेला सजता है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, रायपुरThu, 2 Oct 2025 07:03 PM
share Share
Follow Us on
साल में सिर्फ दशहरे पर खुलता है रायपुर के कंकाली माता मंदिर का पट, क्या है रहस्य

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सुबह दशहरे के दिन कुछ अलग होती है। विजयादशमी की बेला आते ही कंकाली माता मंदिर की ओर श्रद्धालुओं का रेला बढ़ने लगता है। आम दिनों में यह जगह बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन साल में एक बार केवल दशहरे के दिन यहां आस्था का मेला सजता है।

कहा जाता है कि इस दिन मां कंकाली अपने पूर्ण तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होती हैं। मंदिर के पुजारी दूध और दही से माता का अभिषेक करते हैं। विशेष पूजा होती है और सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शस्त्रों की आराधना की जाती है। मान्यता है कि माता की कृपा से संतानहीन दंपत्तियों की गोद भर जाती है।

इस मठ का इतिहास भी कम रहस्यमय नहीं है। बुजुर्ग बताते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यहां नागा साधुओं का डेरा रहता था। यही साधु विशेष तांत्रिक साधना के लिए कंकाली माता की आराधना करते थे। बाद में 17वीं शताब्दी में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी यहां नागा साधुओं के हजारों साल पुराने अस्त्र-शस्त्र- तलवार, भाला, फरसा, ढाल और तीर-कमान सुरक्षित हैं।

मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है। कहा जाता है कि कभी माता संन्यासियों से रुष्ट होकर मठ से चली गई थीं। संन्यासियों ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की। अंततः माता ने वचन दिया कि वे प्रतिदिन नहीं बल्कि केवल विजयादशमी के दिन पूर्ण तेज के साथ यहां विराजेंगी। तभी से यह परंपरा चल रही है कि साल में केवल एक दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं।

श्रद्धालु मानते हैं कि इस दिन कंकाली माता के दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। शायद यही कारण है कि हर साल दशहरे के दिन रायपुर का यह प्राचीन मठ लाखों आस्थावानों के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बन जाता है।

Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।