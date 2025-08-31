The body of a temple priest found soaked in blood in Bilaspur छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खून से लथपथ मिली मंदिर के पुजारी की लाश, हत्या से मचा हड़कंप, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़The body of a temple priest found soaked in blood in Bilaspur

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खून से लथपथ मिली मंदिर के पुजारी की लाश, हत्या से मचा हड़कंप

रविवार सुबह जब पुजारी की मां मंदिर में गईं तो उन्होंने खून से लथपथ पुजारी की लाश को देखा। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच कर रही है।खून से लथपथ मिली मंदिर के पुजारी की लाश, बिलासपुर में हत्या से मचा हड़कंप

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुरSun, 31 Aug 2025 02:40 PM
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से मंदिर के पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना तखतपुर थाना क्षेत्र के सूरीघाट में हुई है। रविवार सुबह जब पुजारी की मां मंदिर में गईं तो उन्होंने खून से लथपथ पुजारी की लाश को देखा। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक की टीम मौके पर जांच कर रही है। हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तखतपुर के सूरीघाट पाठ बाबा मंदिर का यह पूरा मामला है। रविवार की सुबह पुजारी जागेश्वर पाठक की मंदिर के अंदर खून से सनी लाश मिली। घटना की सूचना पर तखतपुर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुजारी के सिर पर धारदार हथियार से किए गए हमले के निशान पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अज्ञात आरोपी मर्डर की घटना को अंजाम देकर हुए फरार हो गए हैं।

मृतक पुजारी जागेश्वर पाठक मंदिर में ही रहते थे। सुबह जब पुजारी की मां मंदिर आई तो देखा की बेटा जमीन पर गिरा पड़ा है। पूरे मंदिर परिसर में खून ही खून फैला हुआ है। पुजारी की मां ने बेटे को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। इधर पुलिस ने शक जताया है कि जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है उससे पुरानी रंजिश का शक लग रहा है। शक यह भी जताया जा रहा है कि मंदिर में चोर घुसे हों और पुजारी जाग गया हो। पकड़े जाने के डर से चोरों ने शायद इस हत्या को अंजाम दिया हो।

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम पहुंच गई है। पुजारी की हत्या आखिर क्यों की गई यह बात अभी सामने नहीं आई है।बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि यह बहुत ही जघन्य हत्या है। कोई बड़ी रंजिश के चलते वारदात की आशंका है, लेकिन अब तक ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। जल्द ही वारदात में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोबाइल टावर लोकेशन भी जांच रहे है। मंदिर से जुड़े लोगों और पुजारी के परिचितों से पूछताछ की जा रही है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

