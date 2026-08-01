पहले धर्म पूछा फिर मार दी गोली; कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए मजदूर के परिवार का दावा
कुलगाम आतंकी हमले में दो लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक के परिवार ने दावा किया है कि आतंकियों ने पहले उनका धर्म पूछा और फिर उनक पर हमला किया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर शुक्रवार देर शाम आतंकवादियों ने हमला कर दो मजदूरों दीपक रात्रे और भूपेंद्र भैना की हत्या कर दी। इस हमले ने पिछले साल हुए पहलगाम हमले की याद ताजा कर दी है। मजदूर के परिवारवालों का दावा है कि आतंकियों ने पहले उनका धर्म पूछा फिर उनकी हत्या की। सुरक्षा एंजेंसियां इस हमले की जांच कर रही हैं, हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है।
दीपक के रिश्तेदार ने कहा, उनसे उनका नाम और धर्म पूछा गया। हिंदू बताने पर उन्हें गोली मार दी गई। परिजनों के अनुसार, दीपक रात्रे करीब डेढ़ साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे और उनका एक साल का बेटा है। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि उनका एक भाई दिव्यांग है। दीपक के रिश्तेदार हलधर रात्रे ने बताया कि 31 जुलाई की रात पुलिस से दीपक की मौत की सूचना मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि नकाबपोश आतंकवादियों ने मजदूरों से उनकी पहचान पूछी और धर्म के आधार पर गोली मारी। उन्होंने बताया कि दीपक और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई।कुलगाम
अकेला कमाने वाला था दीपक
हलधर रात्रे ने कहा कि दीपक परिवार में अकेला कमाने वाला था। उनकी मां बुजुर्ग हैं और दिव्यांग भाई के साथ छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी परिवार पर थी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों मजदूरों का अंतिम संस्कार जिले के पलपोरा क्षेत्र में उनके परिजनों और पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।
आतंकियों की तलाश तेज
इस बीचआतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षाबलों ने शनिवार को तलाश अभियान तेज कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नेलिस प्रमुख और अन्य अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सुरक्षाबलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान तेज करें।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि घाटी के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है तथा लोगों और वाहनों की जांच सख्त कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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