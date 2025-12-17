Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ के कांकेर में कब्र से छेड़छाड़ के बाद तनाव, TI समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर

Dec 17, 2025 06:21 pm ISTSourabh Jain वार्ता, कांकेर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में सर्व आदिवासी समाज एवं अन्य लोगों ने गांव में बनी एक कब्र से ईंट-गारे निकालते हुए उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। कब्र के साथ की जा रही छेड़छाड़ को रोकने के दौरान आमाबेड़ा के थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। दरअसल यह कब्र एक धर्मांतरित व्यक्ति की थी, और गांव के अन्य समाज के लोग नहीं चाहते थे कि उसे गांव में दफनाया जाए। इस दौरान धक्का मुक्की के चलते कई ग्रामीणों के घायल होने की भी खबर है।

अंतागढ़ के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) शुभम तिवारी ने इस बारे में वार्ता को बताया कि कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज, धर्मांतरित ईसाइयों को गांव के श्मशान घाट/कब्रगाह में कफ़न-दफन की इजाजत नहीं देता है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने धर्मांतरित लोगों को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि ऐसी मौतों की सूचना पुलिस को देने के बाद ही अंत्येष्टि या अन्य क्रियाकर्म कार्यक्रम किए जाएं। लेकिन, इतने स्पष्ट निर्देश के बाद भी ग्राम तेवड़ा के सरपंच ने अपने पिता की मृत्यु की सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए बिना गांव में ही उनके शव को दफन कर दिया।

जिसके बाद उन्हें दफन करने के विरोध में आज दूसरे दिन आज बुधवार को बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज और अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी कब्र को गांव से बाहर दफन करने की मांग की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई, और कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर दोनों धर्म के लोगों की बैठक आयोजित करते हुए उनके बीच समझौता कराने की कोशिश की। हालांकि इसके बावजूद लोग अपनी मांग पर डटे रहे और उन्होंने मृतक की कब्र को ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद गांव में पुलिस ने घेराबंद कर दी है साथ ही बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है।

दरअसल जिले में सर्व आदिवासी समाज ने कथित धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है, जिले के बहुत से गांवों में ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार के नियमों के मुताबिक सार्वजनिक सूचना पट्ट लगाकर विरोध किया गया है, समाज के इस कदम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी जायज करार दिया है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और सवर्णों ने एक होकर 14 दिसम्बर को रैली करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा है।

