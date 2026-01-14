छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड; स्कूलों का बदला गया समय

संक्षेप: अंबिकापुर में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच गया था। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक जाने के आसार हैं।

छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर की तरफ से बताया गया है कि अगले दो दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे पारा गिरेगा। अंबिकापुर में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच गया था। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक जाने के आसार हैं।

बीते 24 घंटे में कहां-कितना तापमान बीते 24 घंटों की बात करें तो दुर्ग में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो अंबिकापुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस सबसे कम पारा दर्ज किया गया। अन्य इलाकों की बात करें तो रायपुर में अधिकतम 27.1, जगदलपुर में 29.7, बिलासपुर में 27, राजनांदगांव में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। दो शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 8.30 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.15 से शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं अगर एक शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की बात करें तो यहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं चलेंगी।