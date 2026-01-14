Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Temperature drops below 5 degrees in Chhattisgarh, cold to intensify in next two days
छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड; स्कूलों का बदला गया समय

छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड; स्कूलों का बदला गया समय

संक्षेप:

अंबिकापुर में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच गया था। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक जाने के आसार हैं।

Jan 14, 2026 04:03 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर की तरफ से बताया गया है कि अगले दो दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे पारा गिरेगा। अंबिकापुर में रात का तापमान पांच डिग्री से नीचे पहुंच गया था। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक जाने के आसार हैं।

बीते 24 घंटे में कहां-कितना तापमान

बीते 24 घंटों की बात करें तो दुर्ग में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यहां 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो अंबिकापुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस सबसे कम पारा दर्ज किया गया। अन्य इलाकों की बात करें तो रायपुर में अधिकतम 27.1, जगदलपुर में 29.7, बिलासपुर में 27, राजनांदगांव में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव

बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिले के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। दो शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों में पहली शिफ्ट सुबह 8.30 से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 12.15 से शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं अगर एक शिफ्ट में चलने वाले स्कूलों की बात करें तो यहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कक्षाएं चलेंगी।

बढ़ती ठंड की ये है वजह

मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि ये ठंड पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ी है। उत्तर भारत और हिमालय की तरफ से ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं, इसके पीछे की वजह यही पश्चिमी विक्षोभ है, जो ठंडी हवाओं को नीचे की तरफ धकेल रहा है। ये तेज हवाएं मध्य भारत की तरफ बढं रही हैं और छत्तीसगढ़ तक आकर सर्दी का एहसास करा रही हैं।

