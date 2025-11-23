सरेंडर करने वाले नक्सलियों से अचानक मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम, 2 साल में कितनों ने छोड़े हथियार?
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को खास तरह के कैंप में देख-रेख में रखा गया है। ऐसे ही एक सेंटर में डिप्टी सीएम पहुंचे, तो जानिए फिर क्या हुआ?
सुकमा जिले के रिहैब सेंटर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा अचानक पहुंचे, तो सब अधिकारी सतर्क हो गए। बीते 23 महीनों में करीब 2100 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घुटनों पर ला दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को खास तरह के कैंप में देख-रेख में रखा गया है। ऐसे ही एक सेंटर में डिप्टी सीएम पहुंचे, तो जानिए फिर क्या हुआ?
सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है। इस सिलसिले में ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रही हैं। लाखों-करोड़ों के इनामी खूंखार नक्सली या तो मार गिराए जा रहे हैं या फिर वो अपने घुटने टेक कर हथियार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
94 नक्सलियों से मिले
डिप्टी सीएम ने रिहैब सेंटर में सरेंडर कर चुके नक्सलियों से मुलाकात के बाद अधिकारियों से कहा कि वे विंटर सेशन के दौरान राज्य विधानसभा में उनके आने की व्यवस्था करें, ताकि उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को समझने में मदद मिल सके। इस रिहैब सेंटर में 94 नक्सलियों को रखा गया है, जिसमें 54 आदमी और 40 औरतें हैं।
डिप्टी CM युवाओं के साथ जमीन पर बैठे, उनकी चिंताओं और अनुभवों को सुना। उन्होंने अधिकारियों को सही खाना, रहने की जगह और दूसरी जरूरी सेवाएं देने का निर्देश दिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक स्पेशल हेल्थ कैंप लगाने का भी आदेश दिया।
शर्मा ने उनकी पढ़ाई, खेती-बाड़ी के कामों और परिवार वालों से मिलने के बारे में भी पूछा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाज़ार के दिनों में या जब भी कहा जाए, परिवार वालों को मिलने दिया जाए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।