सरगुजा की यूट्यूबर आकांक्षा टोप्पो गिरफ्तार, मंत्री व विधायक के खिलाफ वीडियो बनाना पड़ा भारी

छत्तीसगढ़ की यूट्यूबर/ इन्फ्लूएंसर आकांक्षा टोप्पो को सरगुजा पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर थाने की पुलिस ने धारा 353 (2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज करके मामले की विवेचना को जारी रखा है।
थाना सीतापुर पुलिस ने बताया कि आरोपी युवती ने महिला एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अपने एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इस दौरान उसने राजवाड़े के विभाग से जुड़े तथ्यों पर भी भ्रामक जानकारी दी थी, जो कि एक दिव्यांग के परिवार की जमीन पर आंगनबाड़ी लगाने के संबंध में है। पुलिस ने इस बारे में एक बयान जारी किया, हालांकि उसने शिकायतकर्ता के बारे में जानकारी नहीं दी है।
इस गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जनहित से जुड़े सवाल उठाना अपराध नहीं हो सकता। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार आलोचना से डरकर दमनकारी कार्रवाई कर रही है और जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
अमित जोगी ने किया गिरफ्तारी का विरोध
उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने आकांक्षा की गिरफ्तारी के विरोध में सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मैं, बहन आकांक्षा टोप्पो जी की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ। ये ‘डबल’ नहीं ‘दुर्बल इंजन’ सरकार है जो नेतृत्वहीनता से ग्रसित है और आमजनों के बीच अपनी लगातार गिरती साख से हताश होकर युवा सोशल मीडिया इन्फ़्लूएंसर्स के मुंह बंद कर रही है।'
आगे जोगी ने लिखा, ‘कामिया जानी (Curly Tales) से ‘रील’ बनवाने उसकी खातिरदारी और आकांक्षा टोप्पो की ‘रियल’ खबर पर उसकी गिरफ्तारी? ये सरकारी गुंडागर्दी है ! और निष्पक्ष सोशल मीडिया का गला घोटने का असंवैधानिक कृत्य है।’
