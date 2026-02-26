उनकी लड़ाई का समर्थन, लेकिन...; नक्सलवाद पर क्या बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को नक्सलवाद पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। कहा कि कांग्रेस उनका समर्थन सामाजिक प्रगति और शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए करती है। कांग्रेस ने कभी नक्सलों की हिंसा का समर्थन नहीं किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर के शंकर नगर स्थित विमतारा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की 'तेंदू पत्ता नीति, मजदूर से मालिक' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
कांग्रेस अहिंसा का प्रतीक
संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को अहिंसा का प्रतीक बताते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकती। हालांकि, उनका संघर्ष सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए, अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण के खिलाफ था। हम इसमें उनका समर्थन करते हैं, लेकिन हम हिंसा के खिलाफ हैं। उनका संघर्ष सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए था। कांग्रेस कभी नक्सलवादियों का समर्थन नहीं कर सकती।
हिंसा की निंदा
दिग्विजय सिंह ने नक्सलियों के प्रगति के संघर्ष का समर्थन किया, लेकिन हिंसा की निंदा की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नक्सलियों द्वारा पार्टी नेताओं को निशाना बनाए जाने के तरीके को कभी नहीं भूल सकती। लोकसभा के विपक्ष नेता द्वारा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से कहे गए शब्दों का हवाला देते हुए सिंह ने जोर दिया कि कांग्रेस सबकी है।
विचारधारा से जुड़ना चाहिए
पार्टी से अलग होने वालों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत। कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें सब कुछ दिया, वे भाग गए। भाजपा ने उन्हें क्या दिया? हमें विचारधारा से जुड़ना चाहिए। अगर देश की आजादी के समय भी हम यही सोचते तो क्या होता? उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि एक कार्यकर्ता की असली ताकत उसकी विचारधारा से जुड़ाव में निहित है। दिग्विजय सिंह ने आधुनिक राजनीतिक विभाजन और स्वतंत्रता-पूर्व युग के बीच तुलना करते हुए दावा किया कि सांप्रदायिकता का जहर पूरे देश में फैल रहा है। इससे स्थानीय इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं।
लोगों पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सावरकर और जिन्ना ने देश का विभाजन करवाया था और गांधी जी की मौजूदगी के बावजूद हम कुछ नहीं कर सके। आज लोगों पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यात्रा की और नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने की बात कही। आज देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है। दो राजनीतिक दलों के लिए वोट बढ़ रहे हैं। एक भाजपा और दूसरा एआईएमआईएम। इलाके बंट गए हैं। एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम।
कांग्रेस गरीबों के साथ
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में अपने दस साल के कार्यकाल को याद करते हुए दावा किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ। सिंह ने हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए एक नया मार्गदर्शक नारा प्रस्तावित किया। जाति-भेद नहीं, धर्म-भेद नहीं, कांग्रेस गरीबों के साथ है।
छत्तीसगढ़ की शक्ति को सराहा
राज्य के इतिहास पर विचार करते हुए सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से निराशा हुई थी, लेकिन उन्होंने 1993 में ही छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शक्ति उत्कृष्ट है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब मुझे निराशा हुई थी, लेकिन 1993 में मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की बात कही थी। आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में तेजी से विकास कर रहा है, यह आप सभी के प्रयासों के कारण संभव हुआ है।
अर्जुन सिंह को गुरु बताया
दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक सफर का श्रेय अपने गुरु, दिवंगत अर्जुन सिंह को दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपना राजनीतिक करियर अर्जुन सिंह की वजह से शुरू किया। आज मैं जो कुछ भी हूं, उन्हीं की बदौलत हूं। अर्जुन सिंह हमेशा कहते थे कि राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है। वे नेहरू की नीतियों के प्रबल समर्थक थे। सिंह ने यह भी कहा कि नेहरूवादी नीतियों के प्रति अर्जुन सिंह की निष्ठा और उनका यह विश्वास कि राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, आज भी प्रासंगिक है।
