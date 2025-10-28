40KG का बम, खात्मे से पहले नक्सलियों का था खतरनाक मसूबा; हिला देने वाला धमाका

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल सुरक्षाबलों ने यहां से एक आईडीडी बरामद किया है जो सुक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लांट किया गया है।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक बार फिर सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल सुरक्षाबलों ने यहां से एक आईडीडी बरामद किया है जो सुक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लांट किया गया है। इस आईईडी का वजन 40 किलो बताया जा रहा है। हालांकि सुरक्षाबलों ने सतकर्ता बरतते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए इस आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। इसे एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले जाकर नष्ट किया गया। इस दौरान जोरदार धमाका भी हुआ। हालांकि इसमें किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।

आईईडी के नष्ट होने से सुरक्षाबलों ने फिर एक बार नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में अन्य संभावित खतरों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों तलाशी अभियान में लगे हुए हैं।

इससे कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने एक लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के कोंटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसकावाया और नुलकातोंग गांव के मध्य जंगल में घेराबंदी कर सुरक्षाबलों ने कोंटा एरिया कमेटी के सदस्य मुचाकी मंगा (24) को गिरफ्तार कर लिया।उन्होंने बताया कि मुचाकी के सिर पर एक लाख रुपये का इनाम है।

अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थ कि उसकावाया और नुलकातोंग गांव के मध्य कुछ नक्सली रास्ते में बारूदी सुरंग लगाने के लिए रैकी कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इसके बाद जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उसकावाया और नुलकातोंग गांव के बीच जंगल में घेराबंदी कर मुचाकी मंगा को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि नक्सली मुचाकी 2020 से कोंटा एरिया कमेटी में सक्रिय है और वह वर्तमान में कोंटा एलओएस का सदस्य है।