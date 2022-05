केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कल आएंगे छत्तीसगढ़, नक्सल प्रभावित बीजापुर में देखेंगे विकास, CRPF अफसरों की लेंगे बैठक

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की 4 मई से प्रदेशव्यापी दौरे की शुरुआत हो रही है। सीएम सामरी विधानसभा जाएंगे तो वहीं सिंहदेव दंतेवाड़ा से दौरे की शुरुआत करेंगे।

