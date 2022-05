स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की MD बनीं उज्ज्वला बघेल, छत्तीसगढ़ की दो बिजली कंपनियों का होगा विलय

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) का चार्ज उज्ज्वला बघेल ने संभाल लिया है। राज्य शासन के ऊर्जा ‌विभाग ने आगामी आदेश तक उन्हें प्रबंध निदेशक पदस्थ किया है।

