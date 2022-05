छोटे ने बड़े भाई को मार डाला और तालाब के गड्ढे में दफनाया शव, पुलिस पूछताछ में बोला- पत्नी से कर रहा था छेड़छाड़

छत्तीसगढ़ के बालोद में रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। बड़ा भाई नशे की हालत में छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसी बीच छोटा भाई घर पहुंच गया और दोनों की बीच भारी विवाद हुआ।

इस खबर को सुनें