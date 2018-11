जगदलपुर रैली में पीएम मोदी बोले- BJP को किसी की कृपा पर रहने का नहीं स्वभाव, हमारी हाईकमान सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानी

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने चुनावी को सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में जब भी आया हूं विकास की नई योजना लेकर आया हूं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अब भेदभाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब सही व्यक्ति तक उसका हक पहुंच रहा है। सरकार हर वक्त जनता के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार अपने और पराए में भेदभाव करती थी। लेकिन, अब ये भेदभाव खत्म हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि दस साल से कांग्रेस केन्द्र में थी लेकिन कभी भी छत्तीसगढ़ के विकास की जरूरत को नहीं समझा और राज्य के विकास में बाधाएं खड़ी की। उन्होंने कभी राज्य के विकास के बारे में सोचा तक नहीं था।

नक्सलवाद पर पीएम का विपक्ष पर हमला

पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध क्यों किया जा रहा है? पीएम मोदी ने कहा- “अब अर्बन नक्सली शहरों में रहते हैं। नक्सलवाद पर विपक्ष का रवैया दोतरफा है। अर्बन नक्सली को बचानेवाले नक्सलवाद पर बात करते हैं। शहरी नक्सली बड़े शहरों, बड़े घरों में रहते हैं।”

पता नहीं क्यों, कांग्रेस उड़ाती है आदिवासियों का मजाक- पीएम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष पर अपने हमले को और तेज करते हुए आगे कहा- पता नहीं क्यों कांग्रेस आदिवासियों का मजाक बनाती है। एक बार जब मैं देश के उतर-पूर्वी राज्य की एक रैली में गया था तो उन लोगों ने पारंपरिक आदिवासी हेडगियर पहना था। लेकिन, कांग्रेस के नेता उसका मजाक बना रहे थे। यह आदिवासी संस्कृति का मजाक है।

मेरे तेरे का खेल देश में नहीं चलेगा

जगदलपुर रैली में पीएम मोदी- “हमें विकास भी सबका करना है और साथ भी सबका चाहिए। अब मेरे तेरे का खेल देश में नहीं चलेगा। उन्होने कहा- मैं बस्तर के लोगों से यह अपील करता हूं कि वह एक तरफ जहां शहरी नक्सलियों को बचाने का प्रयास करते हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य को माओवाद मुक्त करने की बात बोलते हैं।”

