छत्तीसगढ़ में मिशन-2023 की तैयारी, CM भूपेश करेंगे 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा, मैदान में उतरी मोदी की टीम

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी डेढ़ साल का समय बचा है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा खेमों की हलचल बता रही है कि दोनों पक्षों ने चुनावी झांकी सजानी शुरू कर दी है। सियासी बैठकों का दौर चल पड़ा है।

Wed, 04 May 2022 10:29 AM

Sandeep Diwan लाइव हिन्दुस्तान,रायपुर Wed, 04 May 2022 10:29 AM

