छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस-नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से आधे घंटे तक फायरिंग, एक जवान घायल

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र बॉर्डर के गढ़चिरौली में मंगलवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर सर्चिंग ऑपरेशन में जवान निकले थे।

इस खबर को सुनें