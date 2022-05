बीजापुर में 2 ग्रामीणों को घर से उठाकर ले गए नक्सली, एक की हत्या कर जंगल में फेंका शव, दूसरे को रिहा किया

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों की क्रूरता फिर सामने आई है। कांदुलनार ग्राम पंचायत के गुड़ीपाल में माओवादियों ने जन अदालत लगाकार एक ग्रामीण की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया।

इस खबर को सुनें