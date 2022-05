दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की कोटवार की हत्या, आधी रात गांव आए माओवादी और धारदार हथियार से गला रेत दिया

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक कोटवार की हत्या कर दी है। रविवार की रात नक्सलियों ने गुड़से ग्राम में रहने वाले कोटवार कवासी लखमा की धारदार हथियार से गला रेत दिया।

