MCI के आदेश का नहीं हो रहा पालन, डॉक्टर नहीं लिखते जेनेरिक दवाइयां, हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखे जाने का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता की पूरी व्यथा सुनी।

इस खबर को सुनें