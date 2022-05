IAS पोस्टिंग: आलोक शुक्ला, तंबोली अय्याज व जय प्रकाश मौर्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी, पुष्पा साहू को पंचायत विभाग

छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव व वर्तमान दायित्वों के अलावा अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर शाम मंत्रालय से यह आदेश जारी किया है।

