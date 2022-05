छत्तीसगढ़ में रकम डबल करने का झांसा देकर साढ़े 3 करोड़ की ठगी, चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर MP से गिरफ्तार 

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रकम डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने दबोचा है।

