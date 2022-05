ससुर बनाता था बहू से शारीरिक संबंध, महिला का पति बोला- पिता की इच्छा पूरी करते रहो, FIR के बाद दोनों गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक ससुर अपनी बहू से शारीरिक संबंध बनाता था। महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई तब उसने कहा कि पिता की इच्छा पूरी करते रहो।

इस खबर को सुनें