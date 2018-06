छत्तीसगढ़ः दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पटरी उखाड़ी, मालगाड़ी के 8 डिब्बे हुए डिरेल

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज तड़के किरंदुल-विशाखापत्तनम मार्ग पर नक्सलियों द्वारा पटरी उखाड़े जाने के कारण एक मालगाड़ी का इंजन और आठ डिब्बे पटरी से उतर गये। पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि इससे रेल यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ था।

Dantewada: Eight coaches and engine of a goods train derailed & fell from a bridge between Bhansi & Kamalur area. Naxals involvement suspected. More details awaited. #Chhattisgarh pic.twitter.com/shHTsvQGMn