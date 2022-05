सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा- आपसे मिलने आ रहा हूं, सामरी क्षेत्र के 3 गांवों में उतरेगा भूपेश का उड़नखटोला

छत्तीसगढ़ में चुनावी मिशन से पहले सीएम भूपेश बघेल योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने निकल गए हैं। सीएम प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बारी-बारी जाएंगे और कामकाज की जमीनी हकीकत देखेंगे।

Wed, 04 May 2022 11:59 AM

Sandeep Diwan लाइव हिन्दुस्तान,रायपुर Wed, 04 May 2022 11:59 AM

