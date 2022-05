एक्शन में CM भूपेश बघेल, गरीबी रेखा से महिला का नाम काटने पर CMO सस्पेंड, रायपुर से आदेश भी जारी

छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकले सीएम भूपेश बघेल का एक्शन शुरू हो गया है। बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत में एक महिला का नाम गरीबी रेखा से काटे जाने की शिकायत मिली।

इस खबर को सुनें