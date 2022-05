छत्तीसगढ़: छग युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को घेरा

दरअसल इसके पीछे उन्होंने अपनी वजह बताई है कि उनके पास विक्रम शाह मंडावी के खिलाफ इतने साक्ष्य हैं कि वे कभी भी जेल जा सकते हैं और इसी भय में उन्होंने उनपर यह बड़ी कार्रवाई करवाईहै।

Tue, 03 May 2022 07:38 AM

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान,बीजापुर Tue, 03 May 2022 07:38 AM

इस खबर को सुनें