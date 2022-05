वित्त विभाग ने जारी किया 5% DA बढ़ाने का आदेश, कौशिक बोले- भूपेश सरकार केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता दे

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर अमल हो गया है। वित्त विभाग ने 24 घंटे के भीतर महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।

