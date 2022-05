CM गरीबों को मजाक उड़ा रहे, बोरे-बासी गरीबी-मजबूरी का खाना, पूर्व गृहमंत्री ननकीराम बोले- कोई भी डॉक्टर बासी खाने की सलाह नहीं देगा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजदूर दिवस पर 1 मई को बोरे बासी खाने की अपील के बाद पूरे प्रदेश में बासी खाने का टेंड्र चला। नेता से लेकर अफसर तक बोरे बासी खाते हुए दिखाई दिए।

