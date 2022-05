भूपेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में BJP आक्रामक, कहा-काला कानून वापस ले सरकार, नहीं तो जेल भरो आंदोलन

छत्तीसगढ़ में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन को रोकने वाले सर्कुलर के खिलाफ भाजपा आक्रामक हो गई है। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं।

Mon, 02 May 2022 11:26 AM

Sandeep Diwan लाइव हिन्दुस्तान,रायपुर Mon, 02 May 2022 11:26 AM

