छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया पर माटी पूजन अभियान की शुरूआत होगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने व वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर खेती को समृद्ध बनाने सरकार 'माटी पूजन महाअभियान' की शुरुआत कर रही है।

Tue, 03 May 2022 10:21 AM

Sandeep Diwan लाइव हिन्दुस्तान,रायपुर Tue, 03 May 2022 10:21 AM

