बिलासपुर में नशीला पदार्थ खिलाकर 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक बलात्कार, एक नाबालिग समेत दो गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात लगभग तीन बजे जब लड़की की मां उसे ढूंढते हुए घटनास्थल पहुंची तब दोनों आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की खोज शुरू की और उन्हें खोज निकाला।

15 year old minor gang raped in truck accused caught after chasing for 30 kms beaten brought to kotw

Sourabh Jain Thu, 11 Jul 2024 11:13 PM भाषा,बिलासपुर