तूफान अर्नब बरपाएगा कहर; छत्तीसगढ़ के किन जिलों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट?
तूफान 'अर्नब' के कारण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। निचले इलाकों से लोगों को कैंपों में भेजा गया है।
चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण छत्तीसगढ़ में मौसम तेजी से बदल गया है। मौसम विभाग ने कई दक्षिणी जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। तूफानी मौसम के खतरे को देखते हुए बस्तर, गरियाबंद और दुर्ग जैसे जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हैं। निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। प्रशासन की ओर से नागरिकों से सावधान रहने की अपील की गई है।
इन जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव जिलों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर, बालोदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, जांजगीर, बेमेतरा, राजनादगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है।
कल इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को सरगुजा, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेंड्रामरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, जांजगीर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रामरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, जांजगीर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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