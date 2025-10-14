जाते-जाते छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश कराएगा दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Southwest monsoon will bring rain in many districts of Chhattisgarh, yellow alert for 3 days

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़Tue, 14 Oct 2025 02:59 PM
मौसम विभाग ने एक-दो दिन में छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सम्पूर्ण विदाई का अनुमान लगाते हुए सोमवार से लगातार तीन दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अन्दर पूरे छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस दौरान 14 अक्तूबर को प्रदेश के पांच जिलों में, 15 अक्तूबर को सात जिलों में और 16 अक्तूबर को ग्यारह जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। सोमवार को नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। शेष प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर शहर में आसमान में बादल छाए रहने की सम्भावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस अम्बिकापुर में दर्ज किया गया।

अगले तीन दिन इन जिलों में बारिश की संभावना

14 अक्तूबर मंगलवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जताई है।

15 अक्तूबर बुधवार को प्रदेश के कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने यहां बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जताई है।

16 अक्तूबर गुरुवार के लिए विभाग ने मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा जिलों में बादल गरजने और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम की विशेषताएं एवं सिनोप्टिक स्थितियां

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी रेखा अब 14°N/72°E, कारवार, कलबुर्गी, निजामाबाद, कांकेर, चांदबाली, 21.0°N/90.0°E, 22.0°N/95.0°E और 23.0°N/98.0°E से होकर गुजर रही है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के शेष हिस्सों से वापस चला गया है। उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अब गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किमी ऊपर स्थित है।

