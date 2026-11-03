महादेव ऐप वाले सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद साथ छोड़ने लगे अपने! फूट-पाला बदल की चर्चा

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद उसके अपने साथ छोड़ने लगे हैं। कई साथियों ने भी पाला बदल लिया है। पूरे नेटवर्क में फूट और मतभेद की खबरें हैं।

छत्तीसगढ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के ओमान से प्रत्यर्पण और भारत में गिरफ्तारी के बाद उसके कथित अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक हितों और संपत्तियों को लेकर विवाद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कारोबारी साझीदारों, परिवार के सदस्यों और नेटवर्क से जुड़े लोगों के बीच बड़ी रकम और निवेश पर नियंत्रण को लेकर मतभेद होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूत्रों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर और महादेव ऐप के दूसरे प्रमुख प्रमोटर रवि उप्पल के बीच कारोबारी संबंध पहले ही अलग हो चुके थे। बताया जा रहा है कि रायगढ़ का अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल, शुभम सोनी सहित नेटवर्क से जुड़े कई लोग रवि उप्पल के साथ चले गए हैं। वहीं, सौरभ के साथ काम करने वाले कुछ अन्य लोगों के भी उसकी गिरफ्तारी के बाद पक्ष बदलने की चर्चा है। सूत्रों का दावा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित कथित अवैध धनराशि का निवेश शेयर बाजार, खदानों, होटलों और बड़ी कंपनियों में किया गया है। अब इन निवेशों और संपत्तियों पर अधिकार को लेकर नेटवर्क के भीतर खींचतान की बात सामने आ रही है। हालांकि, जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

इस बीच सौरभ के पारिवारिक संबंधों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसका भाई अलग होकर मलेशिया में रहने लगा है और वहां अपना कारोबार संचालित कर रहा है। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी और बच्चों के रायपुर आने की भी चर्चा है लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इंडोनेशिया का पासपोर्ट, नाम था अजंता मेंडिस जांच में सौरभ के कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट का मामला भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार, वह इसी पासपोर्ट के सहारे ओमान पहुंचा था और वहां स्थायी रूप से रहने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तारी के दौरान उसके नशे में होने की भी चर्चा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, सौरभ कथित तौर पर अपनी पहचान बदलकर विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा था। इसके लिए नाम, जन्मतिथि और पासपोर्ट संबंधी विवरण बदलने की जानकारी सामने आई है। उसके कब्जे से बरामद कथित इंडोनेशियाई पासपोर्ट में 'अजंता मेंडिस' नाम दर्ज बताया गया है, जबकि तस्वीर सौरभ की होने का दावा है। पासपोर्ट में जन्मतिथि 11 मार्च 1998 अंकित है। इसे 21 जून 2024 को जारी किया गया था और इसकी वैधता 21 जून 2034 तक बताई गई है। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में पेशी के दौरान इस पासपोर्ट को जब्त किए जाने की जानकारी दी है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि पासपोर्ट कहां और किसकी सहायता से तैयार कराया गया, इसके लिए किन दस्तावेजों का उपयोग हुआ तथा क्या इसी पहचान के आधार पर सौरभ ने ओमान में प्रवेश किया था।

18 जून को ओमान में हुई थी गिरफ्तारी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सौरभ को 18 जून 2026 को ओमान की राजधानी मस्कट में रॉयल पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई का आधार इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस बताया गया। एक नवंबर 2026 को भारत लाए जाने तक वह 136 दिन ओमान पुलिस की हिरासत में रहा। इससे पहले 21 मई 2026 को दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई थी। वहां करीब डेढ़ महीने तक हिरासत में रखे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, दुबई और ओमान में हिरासत की अवधि तथा घटनाक्रम के कुछ विवरणों की आधिकारिक पुष्टि अभी अपेक्षित है।

पुष्पा की तरह अकड़ दिखाने लगा चंद्राकर भारत सरकार ने 8 जुलाई 2026 को उसके प्रत्यर्पण के लिए नया औपचारिक अनुरोध भेजा था। इसके बाद एक नवंबर 2026 को सीबीआई की टीम उसे ओमान से भारत लेकर पहुंची। दो नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड प्रदान की। हिरासत के दौरान सौरभ के व्यवहार को लेकर भी चर्चाएं सामने आई हैं। कुछ खबरों में उसे फिल्म 'पुष्पा' के पात्र की तरह अकड़ दिखाते हुए बताया गया है। भिलाई निवासी सौरभ चंद्राकर वर्ष 2019 में भारत छोड़कर दुबई चला गया था। आरोप है कि इसके बाद उसने दुबई से महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का संचालन शुरू किया।

चंद्राकर के खिलाफ कई जांच बताया गया है कि वर्ष 2020 में उसने दुबई स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय नागरिकता छोड़ने का दावा किया था। इसके बाद छह मई 2022 को वानुआतु का पासपोर्ट हासिल किया। बाद में उसका भारतीय पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया। सौरभ के खिलाफ भारत के अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ओमान में भी जांच और कानूनी कार्रवाई चलने की जानकारी सामने आई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से संबंधित मामलों की जांच भारत में पुलिस, आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही हैं।