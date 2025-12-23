'आपने मुझ पर बहुत पैसे खर्च कर दिए'; छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी हॉस्टल में B-Tech की छात्रा ने किया सुसाइड
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की 20 साल की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने माता-पिता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरने के लिए माफी मांगी है।
पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में बीटेक सेंकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही 20 वर्षीय प्रिंसी कुमारी ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी शनिवार की रात को तब मिली जब छात्रा के परिजनों को लगातार मोबाइल फोन पर कॉल करने के बावजूद कोई जबाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल वार्डन से बात की। वार्डन को जब कमरा भीतर से बंद मिला।खिड़की से अंदर झांकने पर छात्रा का शव पंखे से लटकते दिखा।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तब घटनास्थल के लिए पुलिस टीम रवाना की गई। बाद में पुलिस ने शव को पंखे से उतार कर पंचनामा की कार्रवाई के बाद उसे पोस्टमॉर्टम के लिए घरघोड़ा अस्पताल भेज दिया।
उन्होंने बताया कि मृतक छात्रा झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली थी। वह जिले के पूंजीपथरा स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के जेआईटी हॉस्टल में रहकर बीटेक सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें लिखा है ‘‘सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और आपने मुझ पर बहुत पैसे खर्च कर दिए।"
उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस कदम के पीछे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
