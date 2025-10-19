अपनी ही बहू पर गंदी नीयत रखता था ससुर, बेटे ने चाकू से गोदकर मार डाला

Hindustan Hindi News
Son Killed His Own Father in Chhattisgarh as he had bad intentions towards his own daughter in law
संक्षेप: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह बेहद चौंकाने वाली है। पिता और पुत्र के बीच हुए विवाद में कुछ ऐसा हुआ कि बेटे ने अपने पिता को चाकुओं से गोदकर मार डाला।

Sun, 19 Oct 2025 09:43 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की वजह बेहद चौंकाने वाली है। पिता और पुत्र के बीच हुए विवाद में कुछ ऐसा हुआ कि बेटे ने अपने पिता को चाकुओं से गोदकर मार डाला। बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की जिंदगी खत्म कर डाली। पिता की करतूत से परेशान बेटा कातिल बन गया है। गुनाह की शर्मसार कर देने वाली सच्ची कहानी को जानकार आप हैरान रह जाएंगे।

रिश्तों में कड़वाहट की यह घटना रायपुर के उरला इलाके के सरोरा स्थित मजदूर नगर की है। यहां रहने वाले देव प्रसाद सेन को उसके ही बेटे सोनू सेन ने मार डाला। पुलिस की जांच में पता चला कि देव प्रसाद, अपने बेटे सोनू की पत्नी यानि अपनी बहू पर गलत निगाह रखता था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता था और धनतेरस की रात हुए इस विवाद के बाद सोनू ने अपने पिता को मार डाला। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वारदात के बारे में पुलिस को युवक ने जो बताया वह हैरान करने वाला है।

रायपुर ASP लखन पटले ने बताया कि बेटे ने चाकू से कई बार वार करते हुए युवक ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घर के बाहर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। चाकू के हमले से लहूलुहान हालत में पिता घर में दाखिल हुआ। बहू ने ससुर की स्थिति को देखा और वहीं बुजुर्ग की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है।

रिपोर्ट संदीप दीवान

