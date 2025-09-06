मछली नहीं बनाने पर मां को पीट-पीट कर मार डाला, छत्तीसगढ़ में बेटे की खौफनाक करतूत

छत्तीसगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी ही मां को डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। बेटे का अपनी मां के साथ खाने में मछली नहीं बनाए जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। वह तब तक अपनी मां को पीटता रहा, जब तक वह मर नहीं गई।

छत्तीसगढ़ के राजिम से लगे फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीडीपा में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपनी ही मां को डंडे से पीट-पीट कर मार डाला। बेटे का अपनी मां के साथ खाने में मछली नहीं बनाए जाने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि बेटे कमलेश नंदे ने अपनी मां चंदा बाई को डंडे से पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटता रहा जब तक मां की मौत नहीं हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेटे के द्वारा अपनी मां की हत्या की यह वारदात गरियाबंद जिले में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा नशे का आदी है। आरोपी की पत्नी पहले ही उसकी मारपीट और गाली गलौज करने की वजह से उसे छोड़कर अपने मायके चली गई है। आरोपी जोगीडीपा में अपनी मां के साथ अपने एक सात साल के बेटे को लेकर रहता है। आरोपी शराब के साथ साथ गांजे का भी नशा करता है। आरोपी कमलेश ने नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी कमलेश ने शनिवार की सुबह अपने काम में जाने से पहले शराब पिया और उसके बाद अपने घर में आया और अपनी मां से खाना मांगा। सुबह ही वह अपनी मां को मछली लाकर दिया था और उसे बनाने की बात कही थी। मां उसे दोपहर में बनाने की सोच घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। कमलेश ने काम पर जाने से पहले अपनी मां से पूछा कि मछली बनाई की नहीं। मां ने नहीं बनाने की बात कही। इस पर आरोपी अपनी मां के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा।

कुल्हाड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार करता रहा कमलेश इतना आक्रोशित हो गया कि पास में रखी कुल्हाड़ी के पीछे तरफ लगे डंडे से अपनी मां के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगा, जिससे उसकी मां बेसुध हो कर नीचे गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। नीचे गिरने के बाद भी आरोपी अपनी मां की मारता रहा। पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना फिंगेश्वर थाना पुलिस को दी।

पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मार्ग कायम कर लाश को मोर्चरी भिजवाया। पुलिस के मुताबिक एक छोटी सी बात खून करने की एक बड़ी वजह बन गई। नशे में धूत कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मार डाला।