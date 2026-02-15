हरियाणा से जाकर छत्तीसगढ़ में 'मुन्ना भाई' का खेल, रायपुर में GATE के कैंडिडेट्स सहित 6 गिरफ्तार
ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग परीक्षा (GATE) में नकल करने की कोशिश कर रहे कुछ परीक्षार्थी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किए गए ये सभी 'मुन्ना भाई' हरियाणा के रहने वाले हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को स्नातक अभियांत्रिकी परीक्षा (GATE) में नकल करने की कोशिश के आरोप में कुछ परीक्षार्थियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि इन लोगों के पास से 8 मोबाइल फोन, 4 ब्लूटूथ युक्त डिवाइस, 3 ब्लूटूथ इयरपीस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग परीक्षा दे रहे थे। उन्होंने ब्लूटूथ उपकरणों से प्रश्न पढ़कर भेजे, जबकि उनके साथियों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजकर उन्हें वापस भेजा।
GATE एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कला, वास्तुकला और मानविकी जैसे विभिन्न ग्रेजुएट लेवल विषयों में परीक्षार्थियों का आकलन करती है।
अधिकारी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा केंद्र के आसपास सावधानीपूर्वक निगरानी रखी। इस दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाते हुए देखा। संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ की गई। उनसे नकल कराने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।
पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने उन साथियों के नाम बताए जो उसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने उन परीक्षार्थियों से भी ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए, जिनका इस्तेमाल प्रश्नों को बाहर भेजकर उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान दर्शन सहवाग, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण उर्फ लकी, अमर, नरेंद्र कुमार और बंटी कुमार के रूप में हुई है, ये सभी हरियाणा के निवासी हैं। अधिकारी ने बताया कि छह लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
