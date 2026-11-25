एक घर से मिले थे 5 शव, अब SIT ने किया बड़ा खुलासा, पिता ने ही कर दी थी हत्या
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के संजय नगर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच में खुलासा हुआ है कि परिवार के मुखिया साजिद अली ने ही अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या की थी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के संजय नगर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत के मामले में विशेष जांच दल (SIT) की जांच में खुलासा हुआ है कि परिवार के मुखिया साजिद अली ने ही अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या की थी। जांच में सट्टे के कारोबार में नुकसान और आर्थिक तंगी को घटना की प्रमुख वजह बताया गया है।
पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार साजिद गोलबाजार और डगनिया इलाके में मोबाइल के जरिए सट्टा खिलाता था। इस कारोबार में लगातार नुकसान होने और बाद में कारोबार बंद होने से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी।
पांच सालों में 70 लाख का लेनदेन
एसआईटी ने जांच के दौरान साजिद के बैंक खातों की भी पड़ताल की, जिसमें पिछले पांच सालों के दौरान करीब 70 लाख रुपए का लेनदेन सामने आया है। जांच दल ने आर्थिक लेनदेन, कारोबारी गतिविधियों और पारिवारिक परिस्थितियों सहित विभिन्न पहलुओं की जांच के बाद साजिद को पत्नी और तीन बच्चों की हत्या का जिम्मेदार पाया है।
घर में मिले थे 5 शव
गौरतलब है कि 17 जुलाई 2026 को रायपुर के संजय नगर स्थित मकान में बैटरी कारोबारी साजिद अली, उसकी पत्नी, एक बेटे और दो बेटियों के शव मिले थे। घटना के बाद मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना से पहले साजिद ने गुरुवार रात करीब 12:30 बजे अपने बेटे इरशाद को फोन कर तत्काल घर आने के लिए कहा था। जांच के दौरान घटना से पहले की पारिवारिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी सामने आई हैं।
पुलिस ने बताया कि साजिद अली मौदहापारा में बैटरी रिपेयरिंग की दुकान संचालित करता था। इससे पहले वह ठेला लगाता था। बाद में बैटरी के कारोबार से जुड़कर उसने अपनी दुकान शुरू की थी। जांच में उसके नशे का आदी होने और पिछले कुछ महीनों से मानसिक तनाव में रहने की बात भी सामने आई है। जांच के मुताबिक, साजिद पिछले करीब 15 सालों से अपने भाइयों और बहनों से अलग रह रहा था। भिलाई स्थित ससुराल पक्ष से भी उसका संपर्क बेहद कम था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग उधार की रकम वापस लेने के लिए उसके घर आते थे। एसआईटी ने अलग-अलग तथ्यों की जांच के आधार पर पता लगाया है कि साजिद ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या की थी।
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