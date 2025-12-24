छत्तीसगढ़ में SIR से हटाए गए 27.34 लाख वोटर, 1.79 लाख का एक से ज्यादा जगहों पर था नाम

Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ न्यूज़
संक्षेप:

छत्तीसगढ़ में SIR के नतीजे आ गए हैं। SIR के तहत छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1,79,043 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। 

Dec 24, 2025 12:03 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, रायपुर
छत्तीसगढ़ में एसआईआर के नतीजे आ गए हैं। SIR के तहत छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1,79,043 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। घर-घर जांच में 6.42 लाख मतदाता मृत मिले और 19.13 लाख मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित या स्थानांतरित पाए गए। राज्य के कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 87 प्रतिशत ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान यह पता चला है कि लगभग 1,79,043 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। यह संख्या कुल मतदाताओं का लगभग एक प्रतिशत है।

इस अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर सत्यापन किया, जिसमें राज्य के 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 87 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने गणना प्रपत्र जमा किए।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि करीब 6.42 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 19.13 लाख से अधिक मतदाता या तो अपना घर बदल चुके हैं या जांच के समय मौजूद नहीं थे। इनमें से कई लोग दूसरे राज्यों में बस चुके हैं या अब उस पते पर नहीं रहते।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम कई जगहों पर दर्ज हैं, उन्हें हटाकर केवल एक ही वैध स्थान पर रखा जाएगा ताकि फर्जी मतदान की संभावना खत्म हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राज्य के 33 जिलों में हजारों अधिकारियों और बीएलओ ने दिन-रात मेहनत की है।

पात्र मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। पात्र नागरिक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने नाम की जांच कर सकते हैं और सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद, सभी आपत्तियों का निपटारा कर 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह कदम न केवल सूची को शुद्ध बनाएगा, बल्कि आने वाले चुनावों में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

