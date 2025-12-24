छत्तीसगढ़ में SIR से हटाए गए 27.34 लाख वोटर, 1.79 लाख का एक से ज्यादा जगहों पर था नाम

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में SIR के नतीजे आ गए हैं। SIR के तहत छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1,79,043 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के नतीजे आ गए हैं। SIR के तहत छत्तीसगढ़ में 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 27.34 लाख के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। 1,79,043 मतदाता एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। घर-घर जांच में 6.42 लाख मतदाता मृत मिले और 19.13 लाख मतदाता अपने पते पर अनुपस्थित या स्थानांतरित पाए गए। राज्य के कुल 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 87 प्रतिशत ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान यह पता चला है कि लगभग 1,79,043 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज है। यह संख्या कुल मतदाताओं का लगभग एक प्रतिशत है।

इस अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर सत्यापन किया, जिसमें राज्य के 2.12 करोड़ मतदाताओं में से 87 प्रतिशत से अधिक लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने गणना प्रपत्र जमा किए।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि करीब 6.42 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है और 19.13 लाख से अधिक मतदाता या तो अपना घर बदल चुके हैं या जांच के समय मौजूद नहीं थे। इनमें से कई लोग दूसरे राज्यों में बस चुके हैं या अब उस पते पर नहीं रहते।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम कई जगहों पर दर्ज हैं, उन्हें हटाकर केवल एक ही वैध स्थान पर रखा जाएगा ताकि फर्जी मतदान की संभावना खत्म हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए राज्य के 33 जिलों में हजारों अधिकारियों और बीएलओ ने दिन-रात मेहनत की है।