AK-47 से धड़ाधड़ फायरिंग करने वालीं IPS अंकिता शर्मा को मिल गया नोटिस
छत्तीसगढ़ में दशहरे पर शस्त्र पूजा के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाली राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा को पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में दशहरे पर शस्त्र पूजा के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाली राजनांदगांव की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा को पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हथियारों के इस्तेमाल और सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे थे। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो के साथ की गई टिप्पणियों पर भी चिंता जताई है।
राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अजय यादव ने गुरुवार को बताया कि पुलिस मुख्यालय ने SP अंकिता शर्मा से इस मामले में जवाब मांगा है। शर्मा को अपनी कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा। उनका जवाब मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यादव ने कहा कि SP का जवाब मिलने के बाद वह अपनी टिप्पणी दर्ज कर मामले को पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दशहरे पर शस्त्र पूजा के बाद की थी फायरिंग
यह घटना 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर राजनांदगांव पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजा के दौरान हुई थी। वायरल वीडियो में साड़ी पहने SP अंकिता शर्मा पूजा के बाद AK-47 से कई राउंड फायरिंग करती दिखाई दे रही हैं। इसी कार्यक्रम का एक अन्य वीडियो भी सामने आया, जिसमें राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) कीर्तन राठौर भी AK-47 चलाते नजर आए। इस घटना के बाद शस्त्र पूजा के दौरान हथियार चलाने की परंपरा और उससे जुड़े सुरक्षा मानकों पर बहस शुरू हो गई है।
पूर्व अधिकारियों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल
सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आरके विज ने कहा कि शस्त्र पूजा का अर्थ हथियारों की पूजा करना है, न कि उनसे फायरिंग करना। उनके मुताबिक, इस तरह की फायरिंग से दुर्घटना का खतरा रहता है और इससे बचना चाहिए।
वहीं, एक IPS अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि छत्तीसगढ़ में शस्त्र पूजा के दौरान खाली कारतूस, जिन्हें आमतौर पर 'आवाजी कारतूस' कहा जाता है, से फायरिंग की परंपरा रही है। अधिकारी के अनुसार, ऐसी रस्मी फायरिंग में जीवित कारतूसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी वीडियो में हथियार संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। पूर्व सेना अधिकारी केजे ढिल्लों ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हथियारों से जुड़ी बुनियादी सुरक्षा सावधानियों का पालन होता नहीं दिख रहा था। सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल दीपक कुमार ने इस कार्रवाई को लापरवाही भरा और गैर-पेशेवर बताया। वहीं, पूर्व मेजर एलएस चौधरी ने हथियार संभालने के तरीके में सुधार की जरूरत बताई, लेकिन साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में उनके काम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
कई जिलों के वीडियो भी आए सामने
रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, कबीरधाम और बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी शस्त्र पूजा के बाद पुलिसकर्मियों की फायरिंग के वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित न रहकर शस्त्र पूजा के दौरान हथियारों के इस्तेमाल और सुरक्षा नियमों के पालन पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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