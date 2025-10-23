IPS रतन लाल डांगी और SI की पत्नी के बीच क्या चल रहा था? छत्तीसगढ़ पुलिस में नया भूचाल

संक्षेप: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में अचानक हड़कंप मच गया है। वजह है आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर लगा यौन शोषण का आरोप। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में पदस्थ आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में अचानक हड़कंप मच गया है। वजह है आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर लगा यौन शोषण का आरोप। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में पदस्थ आईपीएस अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला लगातार आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। डांगी पर लगे आरोपों की जांच का जिम्मा 2011 बैच के आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि IPS हो या IAS यदि आरोप लगता है तो जांच होगी और आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

रतन लाल डांगी 2003 के छत्तीसगढ़ काडर के आईपीएस अधिकारी हैं। छत्तीसगढ़ में दो राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले पहले आईपीएस अधिकारी हैं। राजस्थान के नागौर में जन्मे डांगी सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर के आईजी रहे हैं। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पुलिस मुख्यालय जाकर डीजीपी को लिखित शिकायत दी है। दूसरी तरफ रतन लाल डांगी ने इस मामले में डीजीपी को खत लिखकर पूरे मामले पर सफाई पेश की है और जांच की मांग की है। आईपीएस अधिकारी ने जो सफाई पेश की है उससे इतना तो जरूर साफ हो गया है कि दोनों लंबे समय से संपर्क में थे। लेकिन आरोप किसके और कितने सच हैं यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा।

डांगी ने कहा कि एक दिन महिला उनके कार्यालय में जहर की शीशी लेकर पहुंची और उनसे तीनों बेटों और मां की कसम खिलाई। महिला ने उन्हें अपनी पत्नी से संबंध नहीं रखने के लिए दबाव बनाया। उन्हें पत्नी के पास सोने से मना किया। वह कहती थी कि रात 10 बजे के बाद बालकनी में सोना है और वहां से लाइव लोकेशन भेजना है। लाइट जलाकर वीडियो कॉल पर दिखाना है कि वहां कोई और तो नहीं। सुबह 5 बजे तक वीडियो कॉल चालू रखती थी।

अधिकारी ने दावा किया कि वीडियो कॉल उस समय भी जारी रहता था जब वह वॉशरूम जाते थे या नहाते थे। महिला ने वीडियो कॉल करते हुए इन पलों के स्क्रीनशॉट लिए और फिर इन्हें सार्वजनिक करने की भी धमकी देने लगी। अधिकारी ने कहा कि उसने छेड़छाड़ किए हुए चैट के स्क्रीनशॉट्स का उपयोग कर ब्लैकमेल करना और धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जब इन हरकतों का विरोध किया और उसके पति को सबकुछ बताने की बात कही तो उसने हाथ को ब्लेड से काटकर तस्वीरें भेजीं और खुदकुशी की धमकी दी। पंखे से लटने का नाटक भी करती थी।

आईपीएस अधिकारी ने कहा कि महिला के कहने पर उन्होंने कुछ लोगों की मदद की और उसने उनसे वसूली की। डांगी ने कहा कि महिला उनके दफ्तर में जहर की शीशी लाकर मरने और फंसाने की धमकी देती थी। इन धमकियों से डरकर वह उनकी मांगें मानते रहे। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि महिला की धमकियों की वजह से वह लगातार अपनी पत्नी से दूरी बनाते रहे जिसकी वजह से परिवार मानसिक अवसाद से गुजर रहा है।