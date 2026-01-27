सेक्स सीडी केस : भूपेश बघेल दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी मामले में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। हाल ही में सेशन कोर्ट इस केस में ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी मामले में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। बता दें कि मार्च 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बघेल को इस प्रकरण में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने उक्त फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश दिया।
भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के निर्णय के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पहले ही इस प्रकरण में बरी हो चुके हैं, लेकिन अब अदालत के ताजा आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
केस में कौन-कौन आरोपी
इस मामले में भूपेश बघेल ने के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडेय को आरोपी बनाया गया है।
कारोबारी कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा की ओर से आरोपमुक्त किए जाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा।
क्या है पूरा मामला
सेक्स सीडी प्रकरण छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2018 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भारी हलचल मचा दी थी।
यह विवाद अक्टूबर 2017 में तब शुरू हुआ था जब कथित सेक्स सीडी सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश बजाज ने पंडरी थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग और पैसे की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।
एक आरोपी ने कर ली थी आत्महत्या
जांच के दौरान पुलिस और बाद में सीबीआई ने दिल्ली की एक दुकान तक सुराग जोड़े, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। इस केस के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने प्रकरण सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी।
