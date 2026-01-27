Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Sex CD case : Bhupesh Baghel will challenge sessions court in chhattisgarh high court order for retrial
सेक्स सीडी केस : भूपेश बघेल दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

सेक्स सीडी केस : भूपेश बघेल दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

संक्षेप:

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी मामले में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। हाल ही में सेशन कोर्ट इस केस में ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। 

Jan 27, 2026 11:43 am ISTPraveen Sharma रायपुर, वार्ता
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी मामले में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा दोबारा ट्रायल शुरू करने के आदेश को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में हैं। बता दें कि मार्च 2025 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बघेल को इस प्रकरण में सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने उक्त फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने ट्रायल दोबारा शुरू करने का आदेश दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के निर्णय के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पहले ही इस प्रकरण में बरी हो चुके हैं, लेकिन अब अदालत के ताजा आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

ये भी पढ़ें:भूपेश बघेल को CBI कोर्ट से झटका, 'सेक्स CD' मामले में बरी करने वाला आदेश रद्द

केस में कौन-कौन आरोपी

इस मामले में भूपेश बघेल ने के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडेय को आरोपी बनाया गया है।

कारोबारी कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा की ओर से आरोपमुक्त किए जाने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे सेशन कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा।

Chhattisgarh sex CD case

क्या है पूरा मामला

सेक्स सीडी प्रकरण छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितंबर 2018 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और विनोद वर्मा की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भारी हलचल मचा दी थी।

ये भी पढ़ें:लाल आतंक के अंत का असर, छत्तीसगढ़ के 41 गांवों में पहली बार फहरा गया तिरंगा

यह विवाद अक्टूबर 2017 में तब शुरू हुआ था जब कथित सेक्स सीडी सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश बजाज ने पंडरी थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेलिंग और पैसे की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

एक आरोपी ने कर ली थी आत्महत्या

जांच के दौरान पुलिस और बाद में सीबीआई ने दिल्ली की एक दुकान तक सुराग जोड़े, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान हुई। इस केस के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने प्रकरण सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Bhupesh Baghel Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।