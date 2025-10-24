Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़seven IPS officers including four SPs transfers by Chhattisgarh government
छत्तीसगढ़ में चार SP समेत सात IPS अधिकारियों के तबादले, जानिए कौन गया किधर?
संक्षेप: नए आदेश के अनुसार सक्ती जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर और पुलिस मुख्यालय में AIG रत्ना सिंह को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में SP के पद पर नियुक्त किया गया है।
Fri, 24 Oct 2025 09:12 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने चार जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सात अधिकारियों का शुक्रवार को तबादला कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने पुलिस के सात अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें राजनांदगांव, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती और कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।
- नए आदेश के अनुसार राज्य शासन ने राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग का तबादला रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर किया है।
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह का तबादला अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग में ट्रेनिंग/ऑपरेशन के निदेशक पद किया गया है।
- आदेश के अनुसार सक्ती जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा को राजनांदगांव जिले की पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।
- पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) रत्ना सिंह को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर नियुक्त किया गया है।
- रायपुर के माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की चौथी वाहिनी के कमांडर प्रफुल्ल ठाकुर का तबादला सक्ती जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर किया गया है।
- कोंडागांव जिले के पुलिस अधीक्षक यदुवल्ली अक्षय कुमार का तबादला पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर किया गया है।
- छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं वाहिनी के कमांडर पंकज चंद्रा का तबादला पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के पद पर कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।