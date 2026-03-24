टॉप नक्सल कमांडर पापा राव ने छत्तीसगढ़ में किया आत्मसमर्पण, 17 साथियों के साथ डाले हथियार
नक्सलियों की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य पापाराव ने अपने 17 साथी माओवादियों के साथ मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 11 पुरुष और 7 महिला नक्सली शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य व वरिष्ठ नक्सली कमांडर पापाराव ने अपने 17 अन्य साथी माओवादियों के साथ मंगलवार को बीजापुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। हथियार डालने वाले नक्सलियों में 11 पुरुष और 7 महिला नक्सली शामिल हैं। यह सरेंडर सुरक्षाबलों व राज्य सरकार के लिए एक अहम रणनीतिक सफलता है और 31 मार्च तक देश से माओवादी उग्रवाद के खात्मे की डेडलाइन के संबंध में सबसे अहम पड़ाव भी है।
न्यूज 18 चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ कुटरू थाने में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उन्हें वहां से बस के जरिए जगदलपुर ले जाया गया। अब इस बारे में राज्य सरकार बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दे सकती है।
पापा राव पर घोषित था 25 लाख रुपए का इनाम
आधिकारिक जानकारी के अनुसार पापा राव लगभग 25 वर्षों से जंगलों में सक्रिय था और इस दौरान कई बार सुरक्षा बलों के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। राज्य सरकार ने उस पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। राव पिछले दो दशकों में दक्षिण बस्तर में सुरक्षा बलों पर हुए कई जानलेवा हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा है, जिसमें साल 2009 में हुए ताड़मेटला हमले (तब दंतेवाड़ा और अब सुकमा जिले में) की भी साजिश शामिल है, इस हमले में 76 जवान मारे गए थे।
बस्तर संभाग और आसपास के राज्यों के कुछ हिस्सों में माओवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) को इस प्रतिबंधित संगठन की सबसे मजबूत इकाई माना जाता था। पिछले दो दशकों में सुरक्षा बलों पर कई जानलेवा हमले करने में इसकी अहम भूमिका रही है।
पापा राव के स्तर का कोई नक्सली नेता राज्य में नहीं बचा
इससे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को ही कहा था कि राज्य में बचा आखिरी वरिष्ठ माओवादी कमांडर पापा राव आज अपने दल के सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण करेगा। उन्होंने कहा था कि यह कदम वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ राज्य की लड़ाई में एक अहम पड़ाव साबित होगा। शर्मा ने बताया था कि एक बार जब उसका आत्मसमर्पण हो जाएगा, तब 'तकनीकी और स्पष्ट रूप से' यह कहा जा सकेगा कि उस स्तर का या उससे नीचे के स्तर का कोई भी नक्सली नेता अब राज्य के भीतर सक्रिय नहीं है।
छत्तीसगढ़ में नहीं बचा कोई बड़ा सक्रिय नक्सली
गृह विभाग का प्रभार भी संभाल रहे शर्मा ने बताया था कि माओवादियों के पार्टी और एरिया कमेटी स्तर के सदस्य अब छत्तीसगढ़ में सशस्त्र गतिविधियों में शामिल नहीं हैं और उनमें से ज्यादातर लोग अब सामान्य जीवन बिताने लगे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा था, 'उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं और अपनी वर्दी उतार दी है।' शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ ही नाम अब सक्रिय बचे हैं, और वे भी फिलहाल गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) या तेलंगाना में सक्रिय हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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