छत्तीसगढ़ से नक्सली खत्म, लेकिन निशानियां अब भी बाकी; लगातार दूसरे दिन भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद
इससे पहले सुरक्षा बलों ने उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर शेल बरामद किए थे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटकों और उनसे जुड़ी सामग्री के साथ 900 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एवं नॉन-इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर बरामद किए हैं। इस बारे में अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह बरामदगी एक दिन पहले सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान हुई।
उन्होंने बताया कि यह अभियान उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुजारीकांकेर गांव के पास पहाड़ी और जंगली इलाके में चलाया गया था, इसके लिए खुफिया जानकारी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की खुफिया शाखा से मिली थी।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान पुजारी कांकेर के दक्षिण-पूर्व दिशा में जंगल क्षेत्र में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया संदिग्ध डंप बरामद हुआ। जब डंप की तलाशी ली गई तब वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए।
शुक्रवार को बरामद हुआ इतना सामान
अधिकारियों ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में 455 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 500 नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, दो मल्टीमीटर, दो रेडियो सेट बैटरी चार्जर कप, दो कॉपर प्रोटोटाइपिंग बोर्ड, एक मल्टी-यूएसबी पोर्ट कार्ड रीडर, एक मोबाइल चार्जर, एक लैपटॉप अडॉप्टर, 12वोल्ट F/AM रिट्रैक्टेबल पावर एंटीना, एक टेलीस्कोपिक एंटीना, लगभग 8 मीटर इलेक्ट्रिक तार, एक रिले कंट्रोल सर्किट बोर्ड, एक डेटा केबल (टाइप-बी) और नक्सली साहित्य शामिल हैं।
गुरुवार को मिले थे 711 BGL शेल
इससे पहले सुरक्षा बलों ने गुरुवार को उसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रेगुट्टा पहाड़ियों के पास माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 711 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल) शेल बरामद किए थे। जिसके बाद सुरक्षाबलों ने सभी विस्फोटकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों और सावधानियों का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले लिया।
कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर नहीं जाने की अपील की
विस्फोटकों की बरामदगी के बाद पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों और आम नागरिकों से कर्रेगुट्टा तथा आसपास की पहाड़ियों में फिलहाल नहीं जाने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि क्षेत्र में अभी भी बारूदी सुरंग (IED) और अन्य विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखी जा सकती है।
जल्द चलेगा डी-माइनिंग अभियान
पुलिस के मुताबिक, क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए निर्धारित कार्ययोजना के तहत जल्द ही डी-माइनिंग यानी बारूदी सुरंगों और विस्फोटक सामग्री की तलाश कर उन्हें निष्क्रिय करने का अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां कभी माओवादी संगठनों के शीर्ष नेताओं का सुरक्षित ठिकाना मानी जाती थीं। पिछले साल अप्रैल-मई में इसी क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षाबलों ने 21 दिनों तक व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें कम से कम 31 माओवादी मारे गए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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